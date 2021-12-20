Рибалкам нагадують про допустимі для вилову розміри риби

За результатами досліджень розмірного та видового складу уловів рибалок-любителів у зимовий період виловлюється найбільша частка молоді риб (до 80%). У зв’язку з цим нагадуємо про мінімально дозволені для вилову розміри риб.

На внутрішніх водоймах:

Білий амур – 40 см

Білизна – 30 см

Головень – 24 см

Карась – (не встановлено обмежень щодо мінімального розміру)

Короп – 25 см

Лин – 20 см

Лящ – 32 см

Підуст – 25 см

Плітка – 18 см

Рибець – (не встановлено обмежень щодо мінімального розміру)

Сазан – 35 см

Сом – 70 см

Судак – 42 см

Тараня – 18 см

Товстолоб – 40 см

Чехоня – 24 см

Щука – 35 см

Рак – 10 см.

Зокрема, добова норма вилову риби на одну особу за добу не повинна перевищувати трьох кг, а раків – 30 шт. Мінімальні розміри риб, дозволені для вилову, зводяться до визначення довжини рибини, що досягла статевозрілого стану, тобто здатності метати ікру. Таким чином, рибалкам дозволено виловлювати ту рибу, яка залишила після себе потомство і такі обмеження цілком обґрунтовані. Адже шлях від ікринки до малька пройдуть максимум 3-5% риб. Тому дуже важливо не знищувати молодь риби, яка не встигла дати потомство.

За порушення правил рибальства на громадян чекає адміністративна відповідальність за ч.3 ст.85 КУпАП (попередження або накладення штрафу від 34 до 170 грн). За грубе порушення правил рибальства (ч.4 ст.85 КУпАП) передбачено накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів.

Тернопільський рибоохоронний патруль звертається до всіх рибалок-любителів бути свідомими та суворо дотримуватися законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. У будь-якого рибалки може клюнути червонокнижна риба, яка заборонена для вилову. У цьому випадку слід обережно зняти рибину з гачка та одразу ж відпустити її у водойму.

Довідкова інформація:

З першого листопада 2021 року у Тернопільській області розпочалась осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку нерестової заборони 2022 року.