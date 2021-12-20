Проїзд державними дорогами Тернопільщини: що відомо
Проїзд дорогами загального користування державного значення області забезпечено. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.
За її словами, проїжджу частину розчистили та посипали сумішшю солі й піску.
“Покриття чорне мокре. Особливу увагу дорожники приділяють складним ділянкам: спускам, підйомам, крутим поворотам. Використано 737 тонн протиожеледної суміші”.
Минулої доби на дорогах області працювали 128 дорожніх робітників та понад 100 одиниць техніки.
Юля Лебедюк каже, що в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер.
“Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефонами: +380673544383, +380352524150. Також негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок”, – розповіла речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.