17:30 | 20.12.2021
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Проїзд державними дорогами Тернопільщини: що відомо

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Проїзд дорогами загального користування державного значення області забезпечено. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

За її словами, проїжджу частину розчистили та посипали сумішшю солі й піску.

“Покриття чорне мокре. Особливу увагу дорожники приділяють складним ділянкам: спускам, підйомам, крутим поворотам. Використано 737 тонн протиожеледної суміші”.

Минулої доби на дорогах області працювали 128 дорожніх робітників та понад 100 одиниць техніки.

Юля Лебедюк каже, що в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер.

“Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефонами: +380673544383, +380352524150. Також негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок”, – розповіла речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

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