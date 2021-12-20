Тернополян закликають долучитися до акції «Запроси дитину на свята, канікули у родину»

Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» оголосив про початок суспільно-благочинної акції «Запроси дитину на свята, канікули у родину». Завдяки охочим, які відгукнуться на прохання, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування зможуть провести новорічно-різдвяні свята у родинах, а не у стінах інтернатного закладу.

Взяти участь в акції може кожна сім’я, котра проживає на Тернопільщині, відкриє своє серце для світлих справ і не побоїться зробити крок назустріч дитині з інтернату

Сім’ям, які бажають долучитися до акції та подарувати дитині незабутній святковий настрій, необхідно:

Зареєструватись і отримати необхідну консультацію про участь в Програмі, зателефонувавши у Фонд «Майбутнє сиріт» за тел. 0966839013) чи у міську Службу у справах дітей за тел. 0981807131 або в Службу по місцю вашого проживання; Підготувати необхідний пакет документів заздалегідь, а саме: дозвіл зі Служби у справах дітей по місцю Вашого проживання (на основі обстеження житлово-побутових умов); довідку про відсутність судимості; довідку, що Ви не стоїте на обліку в психіатра і нарколога; заповнити Анкету на участь в Програмі (у Фонді, або Службі у справах дітей, або надіславши її на електронну пошту office@orphansfuture.org).

До участі в Програмі запрошуються діти віком від 6 років до 18 років (від 1 по 11 клас), які мають статус дитини-сироти чи дитини, яка позбавлена батьківського піклування, і які знаходяться в інтернатних закладах Тернопільської області.

Отримати детальну інформацію можна за телефоном +380966839013 (координатор акції – Ірина Вакалюк).