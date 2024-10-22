На Тернопільщині родичі захисників можуть отримати грошові виплати

✔️Законодавство України передбачає надання певних прав та гарантій для членів сімей військовослужбовців, а також захоплених у полон та зниклих безвісти. Зокрема, родичі можуть отримувати грошові виплати.

📌Під час брифінгу в Тернопільській ОВА заступник начальника сектору соціальних виплат ТЦК та СП Богдан Станько розповів, що у разі встановлення факту захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти командир військової частини:

▪️невідкладно оголошує наказом по військовій частині про призупинення будь-яких виплат на карткові рахунки цього військовослужбовця;

▪️протягом доби повідомляє про факт захоплення військового в полон або зникнення безвісти надсилаючи відповідне сповіщення встановленої форми;

▪️призначає розслідування щодо з’ясування обставин захоплення у полон або зникнення безвісти та за результатами оголошує службове становище військовослужбовця.

🔻Виплата грошового забезпечення здійснюється на карткові рахунки членам сімей в порядку черговості:

І черга – дружині або чоловікову;

II черга – повнолітнім дітям або законним представникам повнолітніх дітей;

III черга – батькам військовослужбовця.

🖇️Виплата коштів здійснюється:

▪️за військовослужбовців, захоплених в полон – з дня захоплення і до дня їх звільнення;

▪️за безвісно відсутніх військових – протягом 3 років, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення їх померлими.

🔺Члени сімей військовослужбовців, захоплених у полон, а також тих які зникли безвісти завжди можуть отримати консультацію та роз’яснення безпосередньо в ТЦК та СП за місцем проживання, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.





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