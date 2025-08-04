Тернопільщина втратила захисника Арсена Балюка

1 серпня на Сумщині трагічно загинув захисник України — Балюк Арсен Орестович. Воїн загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

З липня 2022 року Арсен Орестович самовіддано служив у лавах Збройних Сил України, гідно захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Його рішучість, відданість справі та любов до Батьківщини стали прикладом справжнього героїзму.

На жаль, життя воїна обірвалося далеко від дому. Тернопіль в скорботі — місто втратило ще одного захисника, який навіки залишився у строю Героїв України. Повідомляє Тернопільська міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Арсена Балюка.

Вічна пам’ять і слава Герою. Низький уклін за мужність та жертовність.