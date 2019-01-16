У Тернополі зібрали книжки для військових

11 січня 2019 року Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека як співкоординатор Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» вже вкотре передала в бібліотеку 44-ї окремої артилерійської бригади м. Тернополя 90 книжок, зібраних громадою Тернопілля. Всього у 2018 році військовослужбовцям було передано 927 книжок різноманітної тематики.

Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна» започаткована у 2015 році. В рамках акції проводиться збір вітчизняної, світової художньої та дитячої літератури українською мовою, науково-популярних видань з історії й культури Української держави.

Від початку акції (2015 рік) Тернопільська ОУНБ передала для бібліотеки 44-ї окремої артилерійської бригади м. Тернополя 5 133 книжки і часописів. Акція триватиме і надалі. Просимо долучатися до неї усіх небайдужих краян і приносити книжки у відділ міського абонементу (I поверх) Тернопільської ОУНБ, — зазначають у Ternopilska OUNB.