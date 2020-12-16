31% жителів Тернопільщини має імунітет до COVID-19, – Володимир Паничев

«31% жителів Тернопільщини має імунітет до COVID-19», – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

⠀ За його словами, щоб пандемію коронавірусу подолати, необхідний колективний імунітет на рівні 80%. Втім, антитіла до COVID-19 зберігаються близько 6 місяців. Далі можливі повторні зараження.

⠀ «Ті, хто перехворів на початку пандемії, вже не мають антитіл. Але це закономірне явище при будь-якій респіраторній інфекції. Повторні випадки зараження, як і в інших захворюваннях, важчі. Перший випадок інфікування переважно протікає у легшій формі, ніж другий. А третій випадок зараження може бути ще важчим», – розповіла у програмі «Сьогодні. Головне» головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

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