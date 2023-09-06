Трагічна звістка знову сколихнула Тернопільщину – загинув Святослав Цебринський



Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду… Повідомляє селищна рада.

Обороняючи Україну від російських окупантів загинув уродженець селища Велика Березовиця Цебринський Святослав Романович (16.05.1992 р.н.). Протягом останніх років Герой проживав у Тернополі.

Життя мужнього воїна обірвалося 31 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Захищаючи Україну від ворогів він віддав найцінніше – власне життя.

Святослав Цебринський був завжди привітним, щирим і дружнім, справжнім патріотом, який мав хоробре серце…

Панахида за воїном Святославом Цебринським відбудеться 6 вересня о 19:00 годині у Домі печалі (м. Тернопіль, вул. Микулинецька). Похорон розпочнеться 7 вересня об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи.

Вічна пам’ять і шана Герою!