У Лановецькій громаді відбувся черговий вилов безпритульних тварин

У м.Ланівці були проведені планові заходи з вилову безпритульних тварин (собак), а також їх вакцинації, біостерилізації та кліпсування.

До слова, від грудня 2022 року такі міри було застосовано до 24 безпритульних тварин.

Шановні громадяни! Проблема надмірної кількості безпритульних тварин на вулицях громади є результатом байдужості та безвідповідального утримання домашніх тварин, що призводить до неконтрольованого розмноження та збільшення їх кількості.

Закликаємо бути свідомими та взаємно відповідальними!