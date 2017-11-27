На Тернопільщині 9-річного хлопчика шукали понад півсотні правоохоронців

24 листопада близько 16 години співробітникам Тернопільського відділення поліції повідомили про зникнення 9-річного хлопчика жителя села Плотича. На пошуки школяра негайно виїхало більше півсотні правоохоронців. Усі розуміли, що дитину потрібно знайти ще до настання ночі. Повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Працівники районного відділення поліції, спецпризначенці, кінологи, рятувальники, громада села організувалися та оглядали село. Батьки не знали куди міг податися їхній син і лише згодом пригадали, що того дня насварили хлопчика.

Допоки пошукова група прочісувала територію села, щось спонукало старшого лейтенанта Тараса Новосада разом із колегою зі слідчо-оперативної групи повернутися на подвір’я та повторно оглянути все обійстя. Мабуть, спрацювало особливе поліцейське чуття, інтуїція. – Я задумався, де б міг сховатися 9-річний хлопчик, де в такому віці діти почуваються найбезпечніше – вдома! – розповідає оперуповноважений сектору кримінальної поліції Тернопільського районного відділення Нацполіції Тарас Новосад. – Зазирали у всі господарські будівлі, кликали малого на ім’я і, зрештою, почули якийсь тихий звук на горищі. Була майже північ, коли ми знайшли пропажу. Хлопчик після сварки з мамою заховався на горищі й заснув там. Побачивши в своїй схованці поліцейського у формі, він добряче злякався, а ще боявся, що його знов сваритимуть. Маленького втікача повернули батькам. Хлопчик почувався добре, але дуже змерз.