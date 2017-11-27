Тернопільські депутати напрацювали на 25 кримінальних проваджень (відео)



Незаконопослушні – представники народу. Лише у листопаді тернопільська поліція зареєструвала 3 випадки конфліктів за участі депутатів різних рівнів рад, серед учасників – два нардепи. З’ясування стосунків, за допомогою кулаків, обранці виправдовують, мовляв по-іншому не дієво. Ті ж, хто потрапив під гарячу руку, шукають правди в правоохоронців.

Від початку листопада мережа рясніє публікаціями про побиття підприємця Ігоря Мізероти народним депутатом Олегом Барною. Підприємець каже, боїться за своє життя. А нардеп, що відстоює право громади на водойму.

Шарпаниною закінчилась й сесія міської ради у Збаражі. Там місцеві обранці, депутати обласної та Верховної Рад не допускали до сесійної зали свого колегу через зраду інтересів фракції. Конфлікт розбороняли правоохоронці.

Побачити депутатські кулаки в дії жителі Тернопільшини змогли і цього тижня. В мережі опубліковано відео як депутат Тернопільської обласної ради накинувся на правоохоронців. Серед постраждалих – жінка.

У поліції кажуть, депутати часто фігурують у кримінальних провадженнях. Лише цього року зареєстровано 25 фактів порушення закону. Розслідують обман в деклараціях, ДТП та розбої.

– Кримінальні провадження відкриті щодо депутатів різні рівнів. Найбільше це депутати селищих рад, міських рад є також два кримінальних провадження щодо депутатів обласної ради і одне до верховної ради України, – розповідає начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

На неналежну поведінку обранців понині реагувати виборці, політниці сили, які їх висували і колеги з тих же рад. Депутата-правопорушника можна відкликати, була б позиція, – каже політолог Олег Вітвіцький.

– Кожна місцева рада має свою депутатську постійну комісію в тому числі із питань депутатської етики. І однозначно, я вважаю, якщо це стосуться місцевих рад, будь які такі інциденти мають розглядатися на тій комісії і прийматися відповідні рішення чи рекомендації, – зазначає політолог.

На сьогодні із 25 кримінальних проваджень лише 5 направлено до суду, решту досі розслідують. Політолог зазначає, за його практики, у жодного тернопільського обранця мандат не відбирали.

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