Троє вчителів із Тернопільщини потрапили до короткого списку національної премії «Вчитель року 2025»

Троє педагогів із Тернопільщини стали фіналістами національної премії Goncharenko Centre’s Teachers Award, за результатами якої буде обрано «Вчителя року 2025». До короткого списку увійшли Тетяна Головченко із Тернополя, Тетяна Богатинська із Чорткова та Наталія Бойчук-Дульгер із Теребовлі.

Премія ініційована всеукраїнською освітньо-культурною мережею Гончаренко центр та відзначає українських освітян за професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток освіти. У 2025 році до неї долучилися 17 областей України. Фіналістів у кожному регіоні обирали шляхом попереднього відбору, а переможця визначать за відкритим голосуванням, яке триває до 25 листопада.

«Учитель — це покликання. Вони навчають, мотивують, надихають. Ми хочемо відзначити найкращих та розповісти їхні історії всій країні. Про жінку, яка проводить уроки у бомбосховищі. Про вчителя, який після евакуації з нуля відкриває гурток у новому місті. Про тих, хто не зламався. І ця премія — наш спосіб сказати: ми вас бачимо, ми вдячні, і ми разом. Бо коли країна бореться за майбутнє, вчителі виховують тих, хто його створює», — кажуть у команді Гончаренко центрів.

Хто представляє Тернопільщину у фіналі премії:

Тетяна Головченко – викладачка основ правознавства, громадянської освіти, історії та географії з Тернополя.

Тетяна Богатинська – вчителька початкових класів із Чортківського ліцею №7.

Наталія Бойчук-Дульгер – соціальний педагог Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько.

Щоб підтримати одного з фіналістів Тернопільської області, необхідно заповнити форму голосування. Результати оголосять 26 листопада.