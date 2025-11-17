Обмеження на споживання електроенергії в Україні: час і обсяг відключень 18 листопада

18 листопада 2025 року в більшості регіонів України буде застосовано обмеження на споживання електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак.

Графіки відключень та обмеження потужності

Згідно з інформацією від енергетичних компаній, з 00:00 до 23:59 на території країни будуть застосовані погодинні відключення електроенергії, обсягом від 1,5 до 4 черг. Водночас для промислових споживачів передбачено обмеження потужності в тому ж часовому діапазоні.

Обережно, можливі зміни

Час та обсяг застосування відключень можуть змінюватися, тому громадянам радять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у їхніх регіонах.

Споживайте електроенергію ощадливо

У періоди, коли електрика відновлюється за графіком, важливо використовувати енергію економно, щоб допомогти стабілізувати ситуацію та зменшити навантаження на енергосистему.

Будьте в курсі і бережіть енергію!