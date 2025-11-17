Товарообіг Тернопільщини досяг рекордних 1,6 млрд дол. США
За десять місяців 2025 року загальний товарообіг на Тернопіллі склав майже 1,6 млрд дол. США і порівняно з аналогічним періодом минулоріч збільшився на 12,6 %. Зокрема, імпортовано товарів на понад 910 млн дол. США, а обсяги експортних операцій сягнули позначки 657 мільйонів американських доларів.
Зовнішньоекономічну діяльність у Тернопільській митниці у цей період здійснювали 906 підприємств.
Експортно-імпортні операції проводили з торговельними партнерами із 87 країн світу.
Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Польщі, Китаю, Німеччини, Італії та Туреччини. Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі, Італії, США, Нідерландів та Румунії.
Здебільшого експортували:
- електричні світильники;
- соняшникову олію;
- декоративні оболонки з алюмінієвої фольги для пляшок;
- пшеницю;
- цукор.
Cеред імпортованих товарів переважали:
- трактори;
- легкові автомобілі;
- полімери етилену;
- механічне обладнання для збирання сільськогосподарських культур;
- прокат плоский із заліза або нелегованої сталі.