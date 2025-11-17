21:49 | 17.11.2025
Товарообіг Тернопільщини досяг рекордних 1,6 млрд дол. США

За  десять місяців 2025 року загальний товарообіг на Тернопіллі склав майже 1,6 млрд дол. США і порівняно з  аналогічним періодом минулоріч збільшився на 12,6 %. Зокрема, імпортовано товарів на понад 910 млн дол. США, а обсяги експортних операцій сягнули позначки 657 мільйонів американських доларів.

Зовнішньоекономічну діяльність у Тернопільській митниці у цей період здійснювали 906 підприємств. 

Експортно-імпортні операції проводили з торговельними партнерами із                      87 країн світу. 

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Польщі, Китаю,  Німеччини, Італії та Туреччини. Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі, Італії, США, Нідерландів та Румунії.

Здебільшого експортували:

  • електричні світильники; 
  • соняшникову олію;
  • декоративні оболонки з алюмінієвої фольги  для пляшок;
  • пшеницю;
  • цукор. 

Cеред імпортованих товарів переважали:

  • трактори; 
  • легкові автомобілі;
  • полімери етилену;
  • механічне обладнання для збирання  сільськогосподарських культур;
  • прокат плоский із заліза або нелегованої сталі.

