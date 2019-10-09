У селі на Тернопільщині відновлюють старовинний костел

Вишнівецька ОТГ відома своїми історичними пам’ятками архітектури та давньою історією містечка Вишнівець. Все це створює передумови для розвитку туризму на території громади. Днями стало відомо, що у Вишнівецькій ОТГ розпочалася реалізація проєкту по відновленню Костелу Святого Станіслава, який знаходиться у селі Старий Вишнівець.

За словами заступника голови Вишнівецької ОТГ Юлії Цимбалюк, за відновлення костелу взялися волонтери благодійного фонду «Пам’ять і любов».

«Свою зацікавленість у проведенні відновлювальних робіт висловив директор фонду Андрій Савчук. Після зустрічі та обговорень перших кроків, розпочалися підготовчі роботи», – додає Юлія Цимбалюк.

Костел був збудований ще у 1757 році, нині він перебуває у напівзруйнованому стані – залишилися тільки стіни хрестоподібної форми.

«Склепіння та дах костелу вже давно обвалені, але це не зупиняє туристів, які оглядають історичну споруду. Всередині храму залишилися старовинні фрески, зокрема Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Саме це є привабливим для паломників та туристів. У майбутньому цей храм може стати ключовою локацією для розвитку туризму у Вишнівецькій громаді», – зазначає Сергій Волохатий, радник з питань комунікації Тернопільського ЦРМС.

За інформацією жителів Старого Вишнівця, підземні ходи храму ведуть до Вишнівецького палацу, який розташований навпроти костелу. Якщо підземелля вдасться відновити, це стане справжньою туристичною родзинкою Вишнівецької ОТГ, аналогів якій не буде в Тернопільській області.

«Для мене відновлення храмів приносить задоволення, це моє хобі. Що буде з цим храмом залежить тільки від нас. Коли ми розпочали перші роботи, помітили рідкісну фреску, раніше подібної я ніколи не зустрічав. Також була ще одна цікава знахідка – відбиток дитячої стопи на цеглині кутової стіни. Будемо досліджувати цей факт та спробуємо з’ясувати, кому належить цей відбиток», – коментує Андрій Савчук, директор благодійного фонду «Пам’ять і любов».

Більше інформації про історію храму можна дізнатися у відео на сторінці благодійного фонду у соціальній мережі Facebook.