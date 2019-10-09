Лановецька районна рада формує список присяжних районного суду

Лановецька районна рада формує список присяжних

Лановецького районного суду Тернопільської області

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Лановецького районного суду Тернопільської області, та виявили бажання бути присяжним Лановецького районного суду, просимо подавати документи до Лановецької районної ради за адресою: вул. Незалежності, 19, м.Ланівці, а саме:

– власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Лановецького районного суду;

– ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата);

– довідку з місця роботи (для працюючих);

– завірену фотокопію трудової книжки або пенсійного посвідчення (для непрацюючих та пенсіонерів);

– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Кандидат у присяжні зазначає у заяві про те, що судимості не має та відсутні хронічні психічні чи інші захворювання.

Кінцевий термін прийняття заяв та відповідних документів від кандидатів в присяжні Лановецького районного суду – 04 листопада 2019 року о 12.00 год.

Довідки за телефоном: 2-13-36, 2-27-14.

Електронна адреса для листування: lanrada@lanrada.gov.ua.