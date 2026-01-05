16:07 | 5.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

“Останній гемакон крові”: що станеться з Україною, якщо ми перестанемо бути донорами?

Ми звикли думати, що кров у лікарнях є «за замовчуванням». Як електрика в розетці чи вода в крані. Але правда в тому, що цей ресурс виробляємо тільки ми. Якщо завтра потік донорів зупиниться – Україна почне помирати. Тихо, але дуже швидко💔
Ось як виглядатиме цей жахливий сценарій у цифрах та фактах:
1. Фронт: 60% загиблих не доїдуть до шпиталів:
За статистикою тактичної медицини, понад 60% смертей на полі бою пов’язані з критичною крововтратою. Зараз бойові медики мають право переливати кров на «нулі» або в стабпунктах – це те, що дає вижити. Без донорської крові турнікет лише відстрочить смерть. Без переливання «золота година» перетвориться на «чорну хвилину». Тисячі наших захисників просто згаснуть, не отримавши шансу на операцію.
2. Пологові будинки: свято, що стане трагедією:
Кровотеча під час пологів – це питання секунд. Коли у банку крові порожньо, лікар не зможе врятувати маму. Ми повернемося у часи, коли народження дитини було смертельним ризиком. Кожна третя породілля з ускладненнями може не повернутися додому.
3. Онкоцентри: зупинка лікування:
Діти та дорослі, що борються з раком, живуть завдяки тромбоцитам та еритроцитам. Хіміотерапія вбиває не лише пухлину, а й власні клітини крові. Без регулярних переливань лікування втрачає сенс – організм просто не витримає курсу. Тисячі людей опиняться у черзі на смерть через «технічну неможливість» продовжувати терапію.
4. Дороги та вулиці: ціна випадкової помилки:
ДТП, побутова травма чи черговий приліт ракети в житловий квартал. Операційні будуть зачинені, бо планові та екстрені втручання неможливі без «страховки» у вигляді запасів крові. Хірург не візьметься за скальпель, знаючи, що йому нічим компенсувати втрату крові пацієнта.
❗️Факт: Для порятунку одного важкопораненого іноді потрібно до 10 донорів. Якщо ви не прийшли сьогодні – хтось не прокинеться завтра❗️
😥Що ми втратимо?😥
🔺Надію: Медицина стане безсилою перед банальними травмами.
🔺Людей: Смертність зросте в геометричній прогресії, і це будуть не «статистичні дані», а наші друзі, батьки, діти.
🔺Майбутнє: Без донорського тилу неможливий міцний фронт.
Україна тримається на вашій групі крові. Не чекайте «чорного дня», коли банк крові стане порожнім. Станьте донором сьогодні, щоб завтра було кому святкувати перемогу🇺🇦
Тернопільський центр крові чекає на вас щодня з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 13:00, за адресною місто Тернопіль, вул. Клінічна 8. Ми – остання лінія оборони життя🙏

