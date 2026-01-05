“Останній гемакон крові”: що станеться з Україною, якщо ми перестанемо бути донорами?

Ми звикли думати, що кров у лікарнях є «за замовчуванням». Як електрика в розетці чи вода в крані. Але правда в тому, що цей ресурс виробляємо тільки ми. Якщо завтра потік донорів зупиниться – Україна почне помирати. Тихо, але дуже швидко

Ось як виглядатиме цей жахливий сценарій у цифрах та фактах:

1. Фронт: 60% загиблих не доїдуть до шпиталів:

За статистикою тактичної медицини, понад 60% смертей на полі бою пов’язані з критичною крововтратою. Зараз бойові медики мають право переливати кров на «нулі» або в стабпунктах – це те, що дає вижити. Без донорської крові турнікет лише відстрочить смерть. Без переливання «золота година» перетвориться на «чорну хвилину». Тисячі наших захисників просто згаснуть, не отримавши шансу на операцію.

2. Пологові будинки: свято, що стане трагедією:

Кровотеча під час пологів – це питання секунд. Коли у банку крові порожньо, лікар не зможе врятувати маму. Ми повернемося у часи, коли народження дитини було смертельним ризиком. Кожна третя породілля з ускладненнями може не повернутися додому.

3. Онкоцентри: зупинка лікування:

Діти та дорослі, що борються з раком, живуть завдяки тромбоцитам та еритроцитам. Хіміотерапія вбиває не лише пухлину, а й власні клітини крові. Без регулярних переливань лікування втрачає сенс – організм просто не витримає курсу. Тисячі людей опиняться у черзі на смерть через «технічну неможливість» продовжувати терапію.

4. Дороги та вулиці: ціна випадкової помилки:

ДТП, побутова травма чи черговий приліт ракети в житловий квартал. Операційні будуть зачинені, бо планові та екстрені втручання неможливі без «страховки» у вигляді запасів крові. Хірург не візьметься за скальпель, знаючи, що йому нічим компенсувати втрату крові пацієнта.

Факт: Для порятунку одного важкопораненого іноді потрібно до 10 донорів. Якщо ви не прийшли сьогодні – хтось не прокинеться завтра

Що ми втратимо?

Надію: Медицина стане безсилою перед банальними травмами.

Людей: Смертність зросте в геометричній прогресії, і це будуть не «статистичні дані», а наші друзі, батьки, діти.

Майбутнє: Без донорського тилу неможливий міцний фронт.

Україна тримається на вашій групі крові. Не чекайте «чорного дня», коли банк крові стане порожнім. Станьте донором сьогодні, щоб завтра було кому святкувати перемогу

Тернопільський центр крові чекає на вас щодня з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 13:00, за адресною місто Тернопіль, вул. Клінічна 8. Ми – остання лінія оборони життя