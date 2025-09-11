У Сумах постраждав символ міста: російський дрон влучив у кафедральний собор

Російський безпілотник завдав удару по Свято-Воскресенському кафедральному собору у центрі Сум. Внаслідок атаки на святиню є пошкодження будівлі. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

На місці події працюють служби надзвичайних ситуацій, триває обстеження території та оцінка наслідків.

Свято-Воскресенський собор, одна з найстаріших кам’яних будівель Сум і пам’ятка архітектури національного значення, став мішенню для ворога. Ця атака є черговим доказом злочинних дій російської армії проти цивільного населення та культурної спадщини України, зазначають у Сумській обласній військовій адміністрації.