У тернопільській церкві облаштували різдвяну фотозону з іконою митця-земляка

У Церкві Успіння Пресвятої Богородиці облаштували різдвяну фотозону, яка цього року покликана передати атмосферу різдвяної радості та підтримки для родин у непростий воєнний час. Повідомила про це у себе на фейсбук-сторінці Церква Пресвятої Богородиці Тернопіль, пише Терен.

Як повідомили сторінці храму, створюючи фотозону, організатори прагнули сформувати простір надії для дітей і дорослих, що відповідає головній ідеї Різдва Христового.

Фоном різдвяної фотозони стала ікона авторства Романа Зілінка — іконописця, мистецтвознавця та працівника Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові, родом із Тернополя. Роботи митця відомі в Україні та за її межами і експонуються у багатьох мистецьких просторах.

У дописі зазначають, що ікони Романа Зілінка вирізняються свідомо обраною простотою, яка ґрунтується на традиціях народної української ікони, зокрема буковинської. У таких образах святість постає близькою, теплою та зрозумілою для кожного.

У парафії висловили сподівання, що ікона, використана у різдвяній фотозоні, допомогла вірянам глибше пережити радість Різдва у межах парафіяльної спільноти, а також закликали ділитися світлинами з фотозони у соціальних мережах.