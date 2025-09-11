Тернополянка втратила 400 тисяч гривень через шахрайські «інвестиції» в Instagram

47-річна жителька Тернополя повірила «експерту з інвестицій», який обіцяв швидкий прибуток і пасивний дохід. Результат – втрачені 400 000 гривень. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними у віртуальному просторі та не довіряти обіцянкам «легких грошей».



Працівники Тернопільського районного управління поліції з’ясували, що все почалося ще влітку 2024 року. До заявниці в Instagram написала невідома особа, яка представилася консультантом із фінансових інвестицій. Зловмисник запропонував жінці взяти участь у програмі онлайн-заробітку з мінімальними ризиками.



Вся виглядало переконливо: «експерт» надсилав фіктивні відгуки інших «учасників», скріншоти нібито отриманих прибутків та обіцяв щомісячний пасивний дохід. Щоб приєднатися до платформи, тернополянка мала переказати стартовий внесок на вказаний банківський рахунок.



Перший платіж – лише для «активації акаунта». Потім – ще один, щоб «розблокувати виведення прибутку». Згодом – інвестиції в «золотий пакет», аби прибуток був ще більшим. Гроші надходили на різні банківські рахунки. Потерпіла сподівалася на ще більший заробіток.



За 10 місяців таких «інвестицій» сума втрат склала 400 тисяч гривень. Коли жінка спробувала повернути хоча б частину коштів – зв’язок із «менеджером» обірвався, а її акаунт заблокували. Тоді вона звернулася за допомогою до поліції.



За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.



Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.





