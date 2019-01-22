Як у Чорткові відзначили День Соборності України

Урочистий захід, присвячений 100-річчю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та Дню Соборності України, відбувся у Чортківському районному комунальному будинку культури ім. Катерини Рубчакової.

Благословив захід Єпископ Бучацький Владика Дмитро Григорак.

Звертаючись до присутніх, міський голова Володимир Шматько зазначив: «Історія має свою циклічність. Як і сто років тому в Україні не було єдності серед керівників, так і сьогодні, на жаль. Дуже важливо, аби по всій країні підтримували і дорожили національною ідеєю. Не будьмо пасивними, підтримуймо українську армію та лідерів громадської думки. Дякую усім, хто приклав і прикладає своїх зусиль, аби Україна була суверенною й незалежною».

З нагоди 100-річчя проголошення Соборності України за значний особистий внесок у становлення української державності, розбудову національної самосвідомості населення, патріотичне виховання молодого покоління подяки міського голови отримали Йосафат Бамбурак, Іван Віват, Олександр Степаненко, Мирослав Сушельницький та Христина Яремчук.

На заході також були присутні члени так званої Росохацької групи, які 22 січня 1973 року у Чорткові встановили чотири синьо-жовті прапори та розвішали прокламації до 55-ої річниці проголошення Четвертого Універсалу Української Центральної Ради. Усі присутні з членів Росохацької групи отримали нагороди від Тернопільської обласної державної адміністрації.

Опісля офіційної частини особливої атмосфери свята додали виступи талановитої молоді та творчих колективів.