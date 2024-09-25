Під час духовних реколекцій раптово помер протоієрей Василь Бігун

24 вересня 2024 року, на 63-у році життя, спочив у Бозі священник Бучацької єпархії, настоятель парафій святої Параскеви П’ятниці с. Костільники, Митрофорний протоієрей Василь Бігун, повідомляють у Бучацькій єпархії.

Його раптова смерть під час духовних реколекцій залишила глибокий слід у серцях усіх, хто мав честь його знати. Преосвященний Владика Дмитро Григорак, ЧСВВ – єпарх Бучацький, духовенство та вірні єпархії складають щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким покійного священника.

Отець Василь був не лише ревним душпастирем, але й гідним прикладом для наслідування, втілюючи у своєму житті принципи священичої любові, служіння та віри. Його життя було сповнене відданості Богу та людям. Як настоятель парафії, він завжди знаходив час для кожного, хто звертався до нього за порадою чи підтримкою. Отець Василь залишив по собі світло, яке завжди буде освітлювати шлях багатьом поколінням вірних. Молимося за упокій його душі та просимо всіх приєднатися до нашої молитви. Нехай Господь прийме його у свої милосердні обійми і дарує йому вічний спокій. В цей важкий час закликаємо всіх вірних зберігати молитовну пам’ять про отця Василя у своїх серцях і продовжувати його справу служіння та любові.