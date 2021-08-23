Залізничники знову влаштували для тернопільських хліборобів «чорну п’ятницю»

20 серпня залізничники знову створили для Збаразького КХП «чорну п’ятницю». Про це повідомляє керівник Корпорації Збаразький КХП Олександр Шпак:

20 серпня 2021 року в Тернополі відбулася нарада за участі директора Львівської філії АТ «Укрзалізниця» Юрія Іщука, його заступника та директора Тернопільської дирекції Володимира Данилюка, а також виконавчого директора Громадської спілки «Зернові склади Тернопілля» Івана Іскерського, власника Корпорації Збаразький КХП Олександра Шпака та представників зернопереробних підприємств краю.

На підняті проблеми, які були оприлюднені представниками елеваторів щодо штучно створених Укрзалізницею обмежень в заявленій зерновиками кількості вагонів і локомотивів керманичі державного монополіста наобіцяли невідкладно до 25 серпня активувати процес вивезення підприємствами АТ Укрзалізниці урожаю ранніх зернових культур зібраних Тернопільщині у 2021 році.

Проте доба минула і на підприємстві Збаразького КХП повторилася сама «чорна п’ятниця», інформація про колапс від якої була широко висвітлена в обласних та всеукраїнських засобах масової інформації та стала предметом наради під керівництвом в.о. голови Правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, на якій було запропоновано ряд заходів щодо налагодження ритмічного процесу вивезення урожаю зібраного аграріями Тернопільської області на виконання зобов’язань перед контрагентами щодо об’ємів та термінів поставок, зернових культур.

Констатуємо, що ситуація на сьогодні не змінилася і незважаючи на невелике збільшення кількості вагонів ЦТЛ та доданих двох маршрутів на території Збаразького КХП від складованого зерна вже не можна проїхати.

А що буде далі, якщо цьогорічний врожай ранніх зернових не буде вчасно вивезено, то куди будуть складуватися зернові пізніх культур (кукурудза тощо).

Якщо у 2020 році послуги Укрзалізниці щодо перевезення урожаю були більш-менш забезпечені, то у 2021 році їх об’єм впав більше ніж на 40 відсотків. І це зниження відбувається на фоні зростання валу зібраного збіжжя ранніх зернових культур в Україні і в області. Також оборотність вагонів-зерновозів зросла із 5-7 діб до майже 25 діб, що вкрай блокує процес своєчасного вивезення контрактної кількості зерна замовникам, у тому числі і зарубіжним. І ці величезні збитки лягають на плечі колективів зернопереробних підприємств.

Ми вже не говоримо про факти непартнерського відношення Укрзалізниці, яка встановлює аграріям завищені тарифи на власні послуги у порівнянні із іншими підприємствами галузей національної економіки при аналогічних технологічних параметрах.

На сьогодні у кілька разів завищена кількість перевірок технічного стану приватних локомотивів у порівнянні із локомотивами Укрзалізниці. Практично постійно зерновими складами за власний кошт ремонтуються вагони і залізнична інфраструктура. Не дивлячись на ріст об’ємів послуг перевезення у кілька разів зменшилась кількість обслуговуючого персоналу залізничних станцій Укрзалізниці. На фоні зменшення об’ємів із надання послуг вантажного перевезення складається враження, що залізничники не зацікавлені у отриманні прибутків для власних підприємств.

На роботу залізничників впливають монополізм на ринку вантажного перевезення, проблеми неефективного менеджменту керівництва Укрзалізниці, що тягнуть за собою питання щодо виконання вимог податкового законодавства зернопереробними підприємствами, так як тарифи на послуги перевезення формуються не до початку збирального сезону, а під час його проведення. Вказані системні прорахунки значно впливають на своєчасне формування цін на зернопродукцію, об’єми та своєчасність сплати податків до державного і місцевих бюджетів, що загрожує їх зменшення в області більше ніж на 1 мільярд гривень за сезон.

Також, не дивлячись на драконівські тарифи на послуги, надзвичайно велику кількість додаткового фінансового навантаження зернопереробні підприємства змушені за свій рахунок ремонтувати колійне господарство, відповідне обладнання і вагони. Вони також вимушені закуповувати за власний кошт локомотиви, але приватна тяга має суттєві технологічні і ходові обмеження у порівнянні із можливостями локомотивів державного монополіста. Щоб не допустити повного паралічу завершального етапу зернозбиральної кампанії керівництво АТ «Укрзалізниця» повинні запустити процес заміни малопотужних маневрових локомотивів, які здатні на підйомах тягнути лише 5-7 вагонів на потужніші. Це значно зменшить час доставки вантажів, витрати палива, кількість рейсів тощо. Також потрібно терміново поповнити парк новими вагонами-зерновозами, так як більшість із експлуатованих перевершили всі терміни їх експлуатації і ремонтуються за рахунок замовників послуг. Провести якісні ремонти застарілого парку тяги та надати відповідну кількість запчастин для цього.

Важливо не тримати на проміжних станціях завантажені і порожні вагони, а пропускати їх транзитом із станції Одеса до замовників залізничних послуг, що в рази зменшить час оборотності вагонів. Працівники Укрзалізниці не повинні дрібнити маршрути, а формувати їх по 40-50 вагонів, що дасть активізувати процеси вивезення контрагентам заплановані об’єми зерна.

Представники зернопереробних підприємств та громадськості краю попередили керівництво Львівської філії Укрзалізниці про встановлення жорсткого контролю за виконанням обіцянок щодо вирішення проблем вивезення урожаю.

Незважаючи на всі труднощі колектив Збаразького КХП буде і надалі наполегливо працювати над питаннями вирішення проблем та наповнювати засіки нашої держави найбільш цінним для людей продуктом – українським хлібом.