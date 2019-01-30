Тернопільська колегія відмовила судді-коляднику Ігорю Зваричу в умовно-достроковому звільненні

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 на ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 11 липня 2018 року щодо умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання засудженого Зварича І.С.

Відповідно до матеріалів справи, Зварич І.С., перебуваючи на посаді судді та голови Львівського апеляційного адміністративного суду, у період з 2007 по 2008 роки отримав 963 тис. грн хабарів.

Вироком Оболонського районного суду м. Києва від 19 вересня 2011 року, з урахуванням ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 6 листопада 2012 року, Зварича І.С. визнаного винним за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368 КК України (у редакції від 5 квітня 2001 року) (отримання хабара в особливо великому розмірі), ч. 2 ст. 376 КК України (свідомо неправдиве повідомлення про злочин) та засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посаду судді та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 30 грудня 2015 року Зваричу І.С. зараховано в строк відбування покарання перебування в установах попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі та звільнено від відбування покарання як такого, що повністю відбув покарання.

Судом встановлено, що з 22 січня 2016 р. засуджений перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області. Строк відбування покарання завершувався 10 січня 2019 р.

Задовольняючи подання начальника Галицького районного сектору з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області про звільнення Зварича І.С., суд першої інстанції виходив з того, що засуджений відбув понад 3/4 строку додаткового покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Своє рішення місцевий суд обґрунтував тим, що останній надавав безкоштовну правову допомогу громадянам, а також оскаржив постанову про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду, тобто вчиняє дії, спрямовані на поновлення на роботі.

З даним висновком колегія суддів не погоджується, оскільки оскарження Зваричем І.С. постанови Верховної Ради України від 18.12.2008 №698-VI про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду хоч і є діями, спрямованими на поновлення на роботі, але не підтверджують його сумлінне ставлення до праці.

Також не може бути підтвердженням сумлінного ставлення до праці характеристика, видана виконавчим директором адвокатського об’єднання «Павленко і партнери», відповідно до якої Зварич І.С. під час перебування у Менській колонії №91 (смт. Макошине Менського району Чернігівської області), надавав безкоштовну правову допомогу місцевим жителям, оскільки він не був офіційно працевлаштований в цій організації.

Інших даних стосовно працевлаштування та сумлінного ставлення до праці Зварича І.С. не встановлено.

За таких обставин колегія суддів Тернопільського апеляційного суду приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 слід задовольнити, а ухвалу Галицького районного суду м. Львова про умовно-дострокове звільнення Зварича І.С. – скасувати, повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

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