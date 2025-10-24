Чоловік підірвав вибухівку біля потяга на Житомирщині під час перевірки документів: 4 загиблих

Четверо загиблих унаслідок вибуху на залізничній станції “Овруч” у Житомирській області

Трагедія сталася 23 жовтня на станції “Овруч” під час перевірки документів у пасажирів. Чоловік підірвав невідомий вибуховий пристрій, що призвело до загибелі 4 людей, серед яких – прикордонниця. Подія викликала широкий резонанс у громадськості.

Деталі інциденту

Згідно з повідомленнями пресслужб поліції та Державної прикордонної служби, вибух стався близько 10:50, коли прикордонники проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потяга. Під час перевірки один із пасажирів дістав вибуховий пристрій, що призвело до вибуху. На місці загинули прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців і 10 цивільних отримали поранення.

Подробиці про загиблих і постраждалих

Загиблі – це 23-річний харків’янин, що підірвав пристрій, а також три жінки віком 29, 58 та 82 років, всі – з Коростенського району Житомирської області. Чоловік, який здійснив підрив, помер у кареті швидкої допомоги. Вибух також серйозно поранив кілька осіб.

Подальші розслідування

На місці працюють слідчо-оперативні групи, поліція проводить невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Відомо, що чоловік, який підірвав вибуховий пристрій, раніше затримувався за спробу порушення державного кордону.

Це трагедія наголошує на необхідності посилення заходів безпеки на стратегічних об’єктах, таких як залізничні станції, особливо в прикордонних регіонах.