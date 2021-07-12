У замку на Тернопільщині відбуваються зйомки фільму

У Збаразькому замку проводять зйомки українського фільму “Довбуш”. Про це розповів продюсер цього фільму Максим Асадчий.

За його словами, у зйомках беруть участь понад 300 людей з Тернопільщини. Вчора акторам масових сцен підбирали костюми і грим, пише Суспільне Тернопіль.

Продюсер фільму Максим Асадчий розповів, що відзняти фільм мали торік, але через пандемію коронавірусу зйомки відтермінували. Прем’єру – запланували на осінь.

“Почали знімати. Зйомки триватимуть 2 дні. Більшу частину грошей ми отримали від Держкіно. Частина коштів – це приватні інвестиції з Канади. Понад 100 мільйонів гривень”, – каже Асадчий.

За словами Максима Асадчого, “Довбуш” – це історичний фільм українського режисера Олеся Саніна. Події відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. В основі сюжету, каже Максим Асадчий, життя найвідомішого опришківського ватажка у Карпатах Олекси Довбуша.