14:56 | 21.04.2020
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На Тернопільщині заборонено відвідувати ліс

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ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖНУ НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ ОБМЕЖАТЬ ВІДВІДУВАННЯ ЛІСІВ. Про це повідомляють у Тернопільській ОДА.

Заборона стосується як піших прогулянок, так і руху на приватних авто.

За останній тиждень в області сталося кілька пожеж в екосистемах, які завдали значної шкоди навколишньому середовищу. Одна з них – на території Чистилівського орнітологічного заказника. Основні причини загоряння – суха погода, необережне поводження з вогнем, неуважність. Тому сьогодні очільник області Володимир Туш підписав розпорядження щодо заборони відвідування лісів у період високої пожежної небезпеки.

Винятком є лише спецтранспорт природоохоронних служб та правоохоронних органів, а також автомобілі лісового та мисливського господарства, пожежні машини та інша техніка для гасіння пожеж.

Усім контролюючим структурам доручено посилити роботу щодо виявлення порушників.

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