Сьогодні на Тернопільщині графіки погодинного вимкнення електроенергії не діють!

‼️На Тернопільщині вводяться в дію Графіки аварійних вимкнень, графіки погодинного вимкнення електроенергії не діють!

❗За розпорядженням диспетчера вищого рівня НЕК “Укренерго” , ВАТ «Тернопільобленерго» сьогодні, вводить в дію Графіки аварійних вимкнень.

⚡Введеня Гафіків аварійних вимкнень спричинило зниження лімітів споживання електроенергії до рівня, який не дає змоги застосовувати стабілізаційні вимкнення. Тому Графіки погодинних вимкнень сьогодні, 08 грудня, не діють. Це означає, що поки що енергетики не можуть повідомити споживачам точну годину вимкнення та період, на який вимикають електропостачання.

‼️Енергетики зауважують, що питання обмеження електропостачання певним споживачам узгоджують між собою начальники РЕМів та голови ОТГ, саме вони вирішують пріоритетність розподілу доведеної для кожного РЕМу потужності.

❗У ВАТ «Тернопільобленерго» черговий раз наголошують, що всі вимкнення електроенергії пов’язанні із критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів. І наразі важливо стабілізувати систему, не допустити хаотичних технологічних порушень.

🇺🇦Тому споживачам варто з розумінням віднестись до даної ситуації та бути готовими до тривалих перерв в електропостачанні.