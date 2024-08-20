Контракт із ЗСУ під час війни: про строки та особливості

Наразі багато хто обирає службу за контрактом, тому ми спробуємо розповісти нашим читачам про контракти які доступні під час дії воєнного стану. Наразі можна підписати контракт строковий, а можна — до оголошення демобілізації.

Контракт до оголошення демобілізації:

Це той варіант контракту, який доступний лише під час дії воєнного стану, або під час мобілізації на особливий період. Це регламентується Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу». Він доступний в тому числі й для тих, хто вже був мобілізований до війська. Його тривалість напряму залежить від того, коли буде оголошено про демобілізацію.

Строкові контракти також можна підписувати під час дії воєнного стану. Строки таких контрактів — від 1 до 10 років. Це напряму залежить від звання та посад.

Тож, перший контракт укладається на такі строки:

1-3 роки — з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;

Від 3 до 5 років (залежно від згоди сторін) — з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу;

5 років — з курсантами, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.

В офіцерів варіативність щодо строків контракту дещо більша.

Зокрема:

З військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмами підготовки офіцерського складу строк контракту становить 5 років. Окрім спеціальностей льотного складу, у них тривалість служби -10 років;

з військовослужбовцями, які пройшли підготовку офіцерів запасу (військові кафедри) контракт укладається на строк від 2 до 5 років (залежно від згоди сторін).

Для інших осіб офіцерського складу передбачається контракт на строк від 1 до 5 років.

Контракти для медиків, а також осіб, які не досягли 25-річного віку.Також на законодавчому рівні з’явилася можливість підписувати контракти на 1 рік.

• Громадяни України віком від 18 до 25 років. Але це стосується лише тих, хто підписує контракт рядового, сержантського або старшинського складу. Офіцерів це не стосується.

• Громадяни України, які здобули медичну та/або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності.

Особливості укладання контракту

До тих, хто бажає укласти контракт на службу в ЗСУ є певні вимоги. Під час дії воєнного стану контракт можуть підписати з людьми віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та придатні до служби за станом здоров’я.

Крім медобстеження також потрібно пройти професійно-психологічний відбір та за необхідності перевірку. Для тих, хто вступає на службу вперше також передбачено випробування.

Випробувальний термін від 1 до 6 місяців. Якщо його пройти, то служба за контрактом продовжується. Якщо ні, то переведуть в розряд мобілізованих (якщо немає підстав для звільнення зі служби)

Чи можна розірвати контракт достроково?

Під час дії воєнного стану дія контрактів автоматично продовжується. Але Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначені підстави, коли контракт може бути розірваним, а військовослужбовці звільнені зі служби.

Служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП