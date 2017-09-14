Тернопільський силач підняв 117-кілограмову штангу та встановив новий рекорд України

У Тернополі тренер відділення гирьового спорту ДЮСШ м. Збараж Віталій Гуголь підняв 117-кілограмову штангу та встановив новий рекорд України. Про це повідомляє “Медіатор“.

Перший відкритий турнір з підіймання штанги на біцепс відбувався на набережній Тернопільського озера. Змагалися в ньому силачі з Кременця і Збаража, які в три підходи піднімали гирі вагою близько центнера.

Вихователь Збаразької спортивної школи-інтернату, тренер відділення гирьового спорту ДЮСШ м. Збаража Віталій Гуголь підняв 117-кілограмову штангу, встановивши новий рекорд України. До цього рекордна вага штанги, піднятої в Україні, становила 96,5 кг.

Віталій Гуголь став переможцем у двох категоріях: “Підйом штанги на біцепс вільним стилем” та “Гирьовий спорт понад 90 кілограмів”.

Він розповів, що не очікував такого результату і також намагався підняти штангу вагою 120 кг, але така вага йому “не під силу”.

За словами головного судді змагань, майстра спорту України з пауерліфтингу Ярослава Шуляка, це був перший захід, до якого долучилася “Українська федерація силових видів спорту та бойових мистецтв”.

“Підіймання на біцепс – це дещо новий вид спорту в Україні. Залишилось мало федерацій, які офіційно видають посвідчення “Майстра спорту” і “Майстра спорту міжнародного класу”. Ми плануємо долучитись до цього, спростити цю процедуру, щоб ці звання могли отримати люди, які займаються спортом”, – розповів Ярослав Шуляк.