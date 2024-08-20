Рекордну суму зібрали мешканці у Великому Ходачкові на придбання дронів-камікадзе

Рекордну суму – 128 000 грн зібрано в рамках благодійного заходу «Наша підтримка – їхня сила!», що відбувся 18 серпня у Великому Ходачкові. Повідомляють у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді.

Причому, зі слів старости села Бориса Павелка, це ще не кінцевий підсумок, бо кошти продовжують надходити як на «банку», яку відкрили учасниці аматорського колективу «Зірниця», так і готівкою – мешканці, які з різних причин не змогли прийти на захід, приносять гроші в старостинський округ.

Станом на вчорашній вечір сума становила 102 014 грн. З них 25 000 було перераховано на банку, 21 000 було виручено на аукціоні за кубок, який ФК В. Ходачків виборов у 2022 році на першому чемпіонаті Підгороднянської ОТГ. Стартова ціна лоту становила 3 000 гривень. Впродовж тижня точилася запекла боротьба між охочими придбати кубок, а перемогу знову здобув футбольний клуб – хлопці вирішили викупити свій лот і залишити кубок першості у Великому Ходачкові.

Чималу суму наторгували на благодійному ярмарку. Дякуємо всім, хто долучився!