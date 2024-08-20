Рекордну суму зібрали мешканці у Великому Ходачкові на придбання дронів-камікадзе
Рекордну суму – 128 000 грн зібрано в рамках благодійного заходу «Наша підтримка – їхня сила!», що відбувся 18 серпня у Великому Ходачкові. Повідомляють у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді.
Причому, зі слів старости села Бориса Павелка, це ще не кінцевий підсумок, бо кошти продовжують надходити як на «банку», яку відкрили учасниці аматорського колективу «Зірниця», так і готівкою – мешканці, які з різних причин не змогли прийти на захід, приносять гроші в старостинський округ.
Станом на вчорашній вечір сума становила 102 014 грн. З них 25 000 було перераховано на банку, 21 000 було виручено на аукціоні за кубок, який ФК В. Ходачків виборов у 2022 році на першому чемпіонаті Підгороднянської ОТГ. Стартова ціна лоту становила 3 000 гривень. Впродовж тижня точилася запекла боротьба між охочими придбати кубок, а перемогу знову здобув футбольний клуб – хлопці вирішили викупити свій лот і залишити кубок першості у Великому Ходачкові.
Чималу суму наторгували на благодійному ярмарку. Дякуємо всім, хто долучився!
Дякуємо всім, хто донатив! Кожен ваш донат важливий, кожна гривня має значення, адже зібрані кошти буде спрямовано на придбання FPV дронів-камікадзе для наших захисників. Наша підтримка – їхня сила!