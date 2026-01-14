В Івано-Франківську може бути повна добова відсутність електроенергії

В Івано-Франківській міській раді наголосили на необхідності підготовки міста до можливого повного знеструмлення тривалістю до 24 годин.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє “Місто”.

У міській раді відбулася оперативна нарада.

“Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові”, – зазначив Марцінків.

За словами міського голови, у разі відсутності електроенергії температура в квартирах може опускатися до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.

“У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати”, – наголосив Руслан Марцінків.

Окрему увагу під час наради приділили роботі пунктів обігріву. Міський голова підкреслив, що такі пункти мають функціонувати не формально, а реально – з наявними генераторами, запасами палива, гарячого чаю, печива та інших необхідних речей.