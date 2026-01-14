Міський голова Івано-Франківська попередив про можливе повне знеструмлення міста на 24 години
В Івано-Франківській міській раді наголосили на необхідності підготовки міста до можливого повного знеструмлення тривалістю до 24 годин.
Про це заявив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє “Місто”.
У міській раді відбулася оперативна нарада.
“Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові”, – зазначив Марцінків.
За словами міського голови, у разі відсутності електроенергії температура в квартирах може опускатися до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.
“У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати”, – наголосив Руслан Марцінків.
Окрему увагу під час наради приділили роботі пунктів обігріву. Міський голова підкреслив, що такі пункти мають функціонувати не формально, а реально – з наявними генераторами, запасами палива, гарячого чаю, печива та інших необхідних речей.
“Одним із можливих варіантів розгортання пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи, які можуть бути оперативно пристосовані для прийому людей у разі надзвичайної ситуації”, – додає видання.