Сьогодні і завтра у Тернопільській лікарні №2 безкоштовно обстежуватимуть цукор крові та консультуватимуть ендокринологи
26 та 27 листопада p 9:30 год в холі поліклінічново відділення Тернопільської клінічної лікарні №2 , що на вул Купчинського, 14, всім бажаючим буде проводитись безкоштовне обстеження цукру крові та консультації лікарів-ендокринологів.
Організатори заходу: МОЗ України, Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації, Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради, Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна клінічна лікарня №2».