Тернопіль під масованою атакою «шахедів»: у місті лунають вибухи

⚠️ Тернопіль перебуває під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За наявною інформацією, у напрямку міста ще прямує щонайменше 20 безпілотників. У різних районах чутно вибухи, працює протиповітряна оборона.

🚫 У місті тимчасово зупинено рух громадського транспорту.

❗️Мешканців закликають негайно перебувати в укриттях, не підходити до вікон і дотримуватися правил безпеки до відбою повітряної тривоги.

Атака триває. Офіційна інформація щодо наслідків уточнюється.