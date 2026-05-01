Як повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: “Побачити фільм “неВідомі українці. Кирило Осьмак” в рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” та зустрітися з режисеркою Марією Яремчук з 1 по 7 травня зможуть мешканці Тернопільської, Бережанської, Байковецької, Збаразької, Лановецької, Великобірківської та Великогаївської громад.

Нова робота режисерки Марії Яремчук – 50-хвилинна стрічка “неВідомі українці. Кирило Осьмак” розповідає біографію, якої немає в підручниках історії. Попри те, що 15 липня 1944 року шанований соратниками державник і політичний діяч Кирило Осьмак був обраний Президентом Української Самостійної Соборної Держави.

Як сталося, що один з Президентів України залишився невідомим нащадкам?

Як розвивалось політичне та державотворче життя українців у сорокові роки минулого століття?

Якою була тоді українська влада? Корумпованою і крадійкуватою, чи відданою ідеї самостійності й жертовною, аж до смерті?

Як виховувалися діти, чиї батьки змушені були прийняти тягар боротьби, таборів та катівень заради України? Чим вони надихались?

Чим заплачено за нашу незалежність і чому вона так вартує, аби й нам за неї боротися?

Це лише частина питань, які піднімає документальна стрічка, і на які пропонує глядачеві разом пошукати відповіді.

Тернополяни мають змогу переглянути фільм та зустрітися з режисеркою 1 травня в приміщенні Центральної міської бібліотеки (вул. Руська, 31) о 10-й годині.

Також 1 травня о 12-30 відбудеться показ фільму в Державному архіві Тернопільської області (вул. Карпенка, 2).

4 травня о 15-00 тернополян чекають в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини (вул. Медова, 5)

Вхід на всі заходи вільний.

Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду.

Захід відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно”.

Кінокомісія: Фільм про Кирила Осьмака у Тернополі: