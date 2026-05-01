Частина Тернополя без світла через атаку шахедів

У Тернополі внаслідок масованої атаки ворожих дронів частина міста залишилася без електропостачання.

Без світла наразі окремі мікрорайони:
— Канада
— Центр
— Новий світ
— Старий парк
— частина масиву Сонячний

У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Через небезпеку також було тимчасово зупинено громадський транспорт.

❗️Мешканців закликають залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

Інформація щодо наслідків атаки та відновлення електропостачання уточнюється.

