Частина Тернополя без світла через атаку шахедів
У Тернополі внаслідок масованої атаки ворожих дронів частина міста залишилася без електропостачання.
Без світла наразі окремі мікрорайони:
— Канада
— Центр
— Новий світ
— Старий парк
— частина масиву Сонячний
У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Через небезпеку також було тимчасово зупинено громадський транспорт.
❗️Мешканців закликають залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.
Інформація щодо наслідків атаки та відновлення електропостачання уточнюється.