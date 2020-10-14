Як не перебрати зі снодійними: таблиця, чому не варто зловживати

Проблеми з засинанням турбують кожного третього жителя великих міст. Особливо вразливі діти, жінки та пенсіонери.

Якщо безсоння виникає періодично та швидко проходить, людина відновлює сили. Але іноді недосипання переслідує місяцями або навіть роками та перетворюється на хронічне. Саме тоді на допомогу приходять снодійні препарати. Як запобігти неприємним наслідкам при вживанні та чи варто займатися самолікуванням.

Що таке снодійні засоби

Це група психоактивних лікарських препаратів, що використовуються для полегшення засинання та забезпечення достатньої тривалості сну, а також при проведенні анестезії. Виділяють дві категорії: хімічного та рослинного походження. Від правильно підібраного препарату і дозування залежить його дія на організм.

Хімічні снодійні засоби містять похідні барбітурової кислоти, що мають седативну, протисудомну, м’язоворелаксивну дії. Тому важливо суворо дотримуватися рекомендованих доз під час вживання.

До складу рослинних натуральних препаратів входять: пустирник, м’ята перцева, пасифлора, валеріана, амінокислоти та мінерали. М’який вплив на нервову систему, швидке виведення з організму та відсутність звикання роблять їх більш безпечними для здоров’я.

Відновлювальна дія снодійних

Під час засинання в організмі відбувається ряд процесів, необхідних для перезавантаження мозку. У звичайному стані у крові зменшується викид гормону кортизолу, а вироблення мелатоніну зростає. При безсонні дія цих речовин порушується, що й призводить до хронічного стану.

Снодійні препарати нормалізують процеси в організмі та дарують спокійний здоровий сон. Серед існуючих у продажу є натуральні та хімічні засоби. Найчастіше люди, що страждають від безсоння, надають перевагу лікарським препаратам без рецепту за доступною ціною. Але такий спосіб не вирішує проблеми. Навіть навпаки, часто виникає зворотна дія, і симптоми тільки посилюються.

Іноді безсоння не зникає під час прийому препаратів, призначених лікарем. Для підвищення ефективності снодійних необхідно дотримуватися порад щодо режиму сну, харчування та здорового способу життя. Також важливо усунути різноманітні подразники: шум, стреси, перевтому від фізичних навантажень. При лікуванні хронічного безсоння зазвичай лікарі прописують заспокійливі препарати у комбінації зі снодійними.

Зловживання снодійними

Зважаючи на те, що дані засоби належать до медичних, слід прислухатися до рекомендацій фахівців. Нижчезазначена таблиця наочно показує, наскільки важливо обережно ставитися до прийому препаратів.

Тривале вживання (більше 2 тижнів) можуть викликати фізичну та психічну залежність Поєднання з алкоголем може спричинити шок, кому і навіть смерть. Перевищення рекомендованих доз Зворотня дія (посилення симптомів безсоння)

На відміну від хімічних, натуральні снодійні переважно рослинного походження є чудовим рішенням у боротьбі з безсонням. Вони мають заспокійливу дію та нормалізують сон, не викликаючи ніякої залежності. Також природні компоненти у складі таких препаратів заспокоюють нервову систему, знімають спазми, розширюють судини та знижують рівень стресу. Їх також застосовують у педіатричній практиці, але приймати без консультації з лікарем не варто.

Якщо нестача сну викликає проблеми з концентрацією, підвищилась стомлюваність та відчувається дратівливість, потрібна допомога медикаментозних препаратів. Придбати снодійне рослинного походження https://dobavki.ua/ua/snotvornye/ можливо у краплях, гранулах, таблетках або у вигляді порошку. Здоровий сон – основа щасливого життя, енергії та бадьорості.

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