Підлітковий період — час активних змін у всьому організмі, і шкіра не є винятком. Гормональні перебудови часто стають причиною висипань, підвищеної жирності або, навпаки, сухості шкіри. Саме тому так важливо правильно підібрати догляд, щоб підтримати здоров’я шкіри та запобігти можливим проблемам у майбутньому.

Про основні принципи догляду за підлітковою шкірою, найпоширеніші помилки та ефективні засоби ми поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом-ін’єкціоністом Василиною Дзицюк. Вона спеціалізується на лікуванні акне, розацеа, себорейного дерматиту, периорального дерматиту та інших захворювань шкіри. У своїй роботі використовує як доглядові та апаратні процедури (чистки, пілінги, фотоомолодження IPL Lumecca, Aquapure, Morpheus8, лазерне фракційне СО2-шліфування), так і ін’єкційні методики (ботулінотерапія, мезотерапія, біоревіталізація, плазмотерапія, контурна пластика губ та обличчя, ін’єкції ліполітиків).

Лікар постійно вдосконалює свої знання, відвідуючи різноманітні навчальні семінари, конференції та курси підвищення кваліфікації. Вона впевнена, що правильний догляд за шкірою — запорука її здоров’я та краси, незалежно від віку. Саме тому Василина Дзицюк підготувала відповіді на найпоширеніші питання, які хвилюють підлітків та їхніх батьків щодо догляду за шкірою.

Які перші зміни на шкірі обличчя сигналізують про необхідність змінити догляд?



Правильний догляд допоможе підтримати шкіру в здоровому стані. Важливо пам’ятати, що догляд за шкірою має бути регулярним, підібраний відповідно до типу та потреб шкіри, оскільки неправильний підхід може тільки погіршувати стан та доставляти значний дискомфорт.

Першими дзвіночками, які будуть сигналізувати про необхідність змінити догляд буде: поява висипань, сухість та лущення шкіри, подразнення, свербіж, надмірна чутливість шкіри.



Чи є відмінності у догляді за шкірою хлопців і дівчат? На що варто звертати увагу?



Шкіра дівчат схильна до більшої чутливості і потребує значно інтенсивнішого зволоження та відновлення через вплив зовнішніх чинників та регулярне використання косметичних засобів. Очищення шкіри зазвичай делікатне і двохетапне, включає в себе демакіяж, щоб змити косметику міцелярною водою, а потім додатково за допомогою пінки/гелю необхідно вмити шкіру обличчя.

Зокрема, хлопці мають наносити заспокійливі та протизапальні креми, особливо після гоління,щоб зменшити появу сухості та подразнення, а очищення можна використовувати активніше, так як шкіра більш товстіша та містить більшу кількість шкірного сала (себуму).



Який базовий догляд потрібен кожному підлітку для здорової шкіри?



Базовий догляд складається з таких етапів, як: очищення зранку і ввечері (гель/пінка/молочко для вмивання), денний сонцезахисний крем та вечірній зволожуючий/відновлюючий крем.



Як правильно доглядати за шкірою при появі перших висипань?



В першу чергу потрібно звернутися до лікаря дерматолога, який розповість вам детально як доглядати за шкірою та підібере відповідний догляд, який включає в себе: очищення, тонізацію за необхідності, аби відновити рН шкіри, денний крем та вечірній крем. І лікувальні аптечні засоби, які будуть працювати з висипанням на шкірі.





Як діяти у разі запущеної форми акне? Чого категорично не можна робити?



Пам’ятайте, що існують ефективні засоби для корекції та лікування акне. Головне — це отримати професійну консультацію лікаря дерматолога та дотримуватися призначеного вам лікування і не відтягувати візит до лікаря на потім. Багато хто вважає, що це тимчасово і саме пройде. Але це не так.

Важливо не використовувати різноманітні бовтанки аби підсушувати прищі, не видавлювати висипання, тому що є ризик виникнення додаткової інфекції, а також можуть залишатись постзапальні плями та рубці на шкірі.



Скільки часу потрібно для відновлення шкіри після акне та висипань?



Акне – це хронічне захворювання, тобто вилікувати його раз і назавжди неможливо, але можна пролікувати та підтримувати в ремісії дане захворювання. Тривалість лікування акне, плям постакне орієнтовно 6 місяців-1 рік, та подальше періодичне використання лікувальних засобів для профілактики загострення висипань.

Найважче піддаються корекції рубці, які залишаються після висипань, тут вже доволі довготривалий процес, потрібно працювати за допомогою косметологічних процедур, які будуть наскільки це можливо покращувати рельєф шкіри, та зменшувати видимість рубців постакне.





Чи можна використовувати тональні засоби та консилери при акне? Як правильно їх наносити та змивати, щоб не погіршити стан шкіри? Які косметичні засоби Ви рекомендуєте для підліткової шкіри? На що звертати увагу при виборі?



Так, але засоби мають бути надлегкої текстури (наприклад ВВ-креми) та мати некомедогенний склад, тобто ті, які не будуть забивати пори і не провокуватимуть появу нових висипань. Підібрати якісні косметичні засоби допоможе лікар дерматолог/косметолог на консультації.

Засоби потрібно наносити на очищену та зволожену шкіру, попередньо вимитими чистими руками або за допомогою кісточок/спонжів для макіяжу.

Належна гігієна важлива і обов’язково потрібно мити та дезинфікувати кісточки та спонжі для макіяжу після кожного їх використання.

Змивати макіяж можна за допомогою міцелярної води та гелю для вмивання. На ватний диск нанести міцелярну воду і стерти ним макіяж, потім за допомогою гелю/пінки для вмивання очистити обличчя.

Які особливості захисту шкіри від сонця влітку та в холодну пору року?



Обов’язковим є використання сонцезахисних SPF засобів круглорічно, не залежно від пори року. Аби захисти нашу шкіру від сонячних променів, які можуть провокувати появу пігменту на шкірі, подразнення, опіків, а також профілактика раку шкіри. Сонцезахисні засоби необхідно наносити на усі відкриті ділянки шкіри та поновлювати кожні 2-3 години. Також важливим у догляді за шкірою в зимовий період є використання «Колд-кремів», які захищатимуть від обвітрювання і морозів та «Цика-кремів», які будуть відновлювати і зволожувати шкіру від подразнення та сухості.





Як харчування впливає на стан шкіри? Яких продуктів варто уникати або додати до раціону?



Щоб зберегти здоров’я шкіри, потрібно правильно харчуватися. Варто обмежити вживання молочних продуктів, солодощів, фаст-фудів, вживання їжі з високим глікемічним індексом, може погіршувати перебіг акне і провокуватиме появу більшої кількості висипань на шкірі.

У цілому рекомендовано додати до раціону овочі та фрукти, крупи, «корисні жири», головне – це збалансоване харчування, різноманітний раціон, який складається з продуктів, багатих рослинною клітковиною, вітамінами та мінералами, білками, поліненасиченими жирами і “повільними” вуглеводами.





Як часто підлітку слід відвідувати дерматолога? Які симптоми свідчать про необхідність консультації?



На першій консультації лікар дерматолог, розпише відповідний догляд та складе план лікування, також за необхідності направить на консультацію до суміжних спеціалістів та здати необхідний перелік аналізів. Частота відвідування лікаря дерматолога стосовно лікування акне індивідуальна, комусь необхідно частіше відвідування, комусь рідше, в середньому – це 1 раз на 2-3 місяці. Висипання, подразнення, сухість, лущення на шкіри та ін., всі ці симптоми свідчать про необхідність консультації у лікаря дерматолога.





Які помилки найчастіше роблять підлітки у догляді за шкірою?



Не правильно використовують засоби догляду, не змивають макіяж, нехтують етапами очищення та зволоження шкіри, не використовують сонцезахисний засіб,

видавлюють та здирають висипання. Зокрема використовують неякісні комедогенні засоби по догляду за шкірою та косметичні засоби, які закупорюють пори, що також провокує появу небажаних висипань на шкірі. Використовують скарби та силіконові щітки для очищення шкіри, що є абсолютно забороненим для шкіри з висипаннями, що в свою чергу провокує подразнення та появу ще більшої кількості висипань на шкірі.





Чи впливає гормональний фон на стан шкіри? Коли варто звернутися не лише до дерматолога, а й до ендокринолога?



Так, дисбаланс гормонів активізує роботу сальних залоз, які виділяють шкірне сало (себум), вони розташовані в більшій кількості на ділянках обличчя, спини, декольте; зокрема змінюється консистенція та продукція себуму, внаслідок чого залоза закупорюється і виникає запальний процес сально-волосяного фолікула, відповідно з’являються підшкірні та запальні елементи висипу.

Після консультації лікар дерматолог, який огляне вашу шкіру,детально збере анамнез, за необхідності призначить вам лабораторні та інструментальні дослідження, так як акне може бути одним із симптомів прояву ендокринної чи гінекологічної патології, скерує вас до відповідного спеціаліста, для лікування супутньої патології.







Які аптечні засоби для лікування акне безпечні та ефективні для підлітків?



Залежно від форми та ступеня важкості акне використовуються відповідні лікувальні препарати. Це можуть бути засоби з бензоїл пероксидом, засоби з азелаїновою кислотою, місцеві ретиноїди, системні ретиноїди та інші.

Головне правило – це не займатися самолікуванням, а вчасно звернутися до лікаря дерматолога, який підбере вам необхідний догляд та лікування.





Як правильно очищати шкіру обличчя після занять спортом чи фізичних навантажень?



Очищаємо шкіру за допомогою гелю чи пінки для вмивання.

Невелику кількість гелю нанести в долоні, змішати з водою до утворення пінки, нанести пінку на обличчя, злегка масажуючими рухами протягом +-30секунд вмиваємося і потім змиваємо водою.

За допомогою паперових рушничків або серветок прибираємо надлишок вологи з шкіри після вмивання та наносимо наступні засоби по догляду.

Догляд за шкірою в підлітковому віці відіграє ключову роль у підтримці її здоров’я та запобіганні появі висипань, запалень та інших дерматологічних проблем. Регулярне очищення, зволоження та захист від сонця допоможуть зберегти шкіру в гарному стані, а правильно підібрані косметичні засоби запобігатимуть подразненням та закупорюванню пор.

Проте важливо пам’ятати, що кожна шкіра унікальна, і самолікування може лише погіршити її стан. Якщо з’являються висипання, подразнення чи інші проблеми, варто негайно звернутися до фахівця. Дерматолог-косметолог Василина Дзицюк допоможе підібрати індивідуальний догляд, порекомендує ефективні методи лікування та надасть професійні поради щодо здоров’я шкіри.

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