СБУ попереджає про нові спроби спецслужб рф розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформаційних диверсій

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.

За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в ТікТок та Телеграм.

У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах.

Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України.

СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які рф використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.

Принагідно зазначаємо, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух!

Слава Україні!

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