За яких умов українцям доведеться готуватися до нового локдауну?

В Україні знову оголосять локдаун, якщо до «червоної» зони карантину потраплять 13 і більше областей. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Слово і діло з посиланням на Страну.

– Якщо ми говоримо про всю країну, якщо понад 13 областей перейдуть в «червону» зону і всі критерії будуть рости, по всій країні доведеться вводити новий жорсткий локдаун. За нашими прогнозами, нас чекає досить важкий період щодо захворюваності в березні і квітні. Але ми все ж сподіваємося, що при дотриманні захисних заходів по всій країні, такого не станеться, – сказав він.

Нагадаємо, 10 березня в Міністерстві охорони здоров’я оновили карантинне зонування. Зараз у «червоній» зоні чотири області, а у «помаранчевій» – дев’ять. При цьому показник госпіталізацій залишається перевищеним у Києві і восьми областях.



