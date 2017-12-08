Екологи перевірили умови утримання верблюда та лами, яких у Хоросткові покинув цирк

Умови утримання верблюда та лами на стадіоні у м. Хоростків, яких під час гастролей завіз сюди цирк шапіто «Грузія», сьогодні перевірили працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області за участю заступника Хоростківського міського голови.

Встановлено, що рішенням від 24.11.2017 р. №76 Хоростківської міської ради державному підприємству «Молодість» погоджено розміщення цирку шапіто «Грузія» у м. Хоростків на території стадіону. Фактично, виступи цього цирку за вказаною адресою проводились 26.11.2017 р.

Згідно з поясненням в.о. цирку Тайчук Ганни Дмитрівни, верблюд та лама не використовуються у видовищних цілях, а лише в розважальних (для верхової їзди дітей та дорослих).

Положенням про Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області визначено здійснювати державний нагляд (контроль) за додержання вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону об’єктів тваринного світу в частині утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, наявність документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, наявність дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин в неволі. Проте, «Порядком утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 30.09.2010 р. №429 не встановлені мінімальні норми площ для утримання та розведення верблюда та лами, що дає підстави зробити висновок про те, що ці тварини відносяться до одомашнених, а тому немає підстав вимагати документи, що підтверджують законність набуття диких тварин.

Виходячи із наведеного вище, питання утримання верблюда та лами знаходиться поза компетенцією Інспекції.

Попри це, фактів жорстокого поводження з тваринами, встановлених Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, Інспекцією не встановлено. Зафіксовано, що верблюд та лама в нічний час знаходяться під шатром розміром 7х4 м2, земля застелена сіном. Вдень тварин випускають під наглядом трьох працівників цирку шапіто «Грузія» пастися на стадіоні. Наявний трейлер розмірами 2,2х2,2х12 для перевезення цих тварин.

Згідно із поясненнями в.о. цирку шапіто «Грузія» до кінця тижня заплановано вивезення цих тварин на місце постійної дислокації на територію Чернівецької області.