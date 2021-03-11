На Кременеччині три родини подарували місцевому храму дзвони

У селі Великі Млинівці, що на Кременеччині, освятили нові церковні дзвони. Їх для місцевого храму придбали родини Грушицьких, Нагорних, Макаровських. До чину освячення, який звершив священик Роман Калатало, долучилися усі парафіяни.

– Після завершення Божественної Літургії парафіяни храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Велик

учасниками пам’ятної події – освячення нових церковних дзвонів. Церковний дзвін – це голос храму. Церковн

людей на Богослужіння, нагадують про Бога і важливість молитви, а ще, кажуть, мають цілющі властивості, бо

тіло, та освячують повітря. Тож, нехай голос цих дзвонів, підсилить наші молитви і благословить всіх жителів сел

Україні, – розповідає Нагорна.

Терен