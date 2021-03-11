У Тернопільській області вже з 13 березня посилять карантинні обмеження

Від суботи, 13 березня, на Тернопільщині посилять карантинні обмеження. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

За словами голови облдержадміністрації Володимира Труша, в області тиждень не працюватимуть тренажерні зали, басейни та дитячі кімнати. Також Володимир Труш розповів, що ще буде заборонено.

“Заборонити проведення всіх масових заходів з масовим скупченням людей. Посилити контроль за транспортними перевезеннями. Якщо є порушення скасувати ліцензії. Нацполіції взяти під особистий контроль щодо перевірок закладів громадського харчування, нічних клубів на дотримання санітарно-епідемічних норм”, – каже Труш.

«На сьогодні ситуація із захворюваності на коронавірус в області залишається не благополучною. Захворюваність в області залишається на високих рівнях та перевищує загальнодержавний показник. За останній тиждень лютого зареєстровано 1650 випадків захворювання. А у перший тиждень березня – 2188. Зафіксовано ріст захворюваності на 40,3%. Середня кількість випадків на добу коливається в межах трьохсот. Третього березня зареєстровано найвищу кількість захворювання за весь період спостереження – 456. За останній тиждень зареєстровано 87 (4%) випадків захворюваності серед медиків та 131 (6%) серед працівників освіти. Щодня реєструється летальні випадки. Їх кількість коливається від 2 до 6», – розповідає головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.

Найбільше випадків інфікування на коронавірус зареєстровано серед осіб працездатного населення – 30-65 років.

Як наголосила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, на Тернопільщині працює 9 медичних мобільних груп.

“В області вакциновано 1948 осіб. Більша частина з них – медики. Вони показали на своєму прикладі, що вакцинуватися потрібно. Крім того, постановою Уряду, у випадку залишків доз вакцини, дозволено щеплювати лідерів громадської думки – громадських активістів, журналістів, представників громадських організацій, діячів культури”, – розповіла Ярмоленко.