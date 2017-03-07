Житель Кременецького району кілька разів вистрілив в собаку з батьківської рушниці

У соцмережі “ВКонтакте” з’явилася інформація, про те, що в селі Башуки Кременецького району 18-20-річний хлопець кілька разів вистрілив в собаку з батьківської рушниці.



Собаку забрали у місто тернополяни, його оперує ветеринар на вул. Острозького в Тернополі. Попередній огляд ветеринара виявив сліди куль та перелом лапки — після пострілів хлопець ще довго копав лежачу собаку.

Рятівники собаки просять про допомогу в поширенні цієї інформації та шукають будь-які інструменти впливу, аби винного належно покарали. Тернополяни вже звернулися із відповідною заявою в поліцію. Наразі збирають докази.

Телефони для зв’язку: 067-36-40-159 (Віктор), 096-66-76-371 (Алла).