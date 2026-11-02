росія скинула авіабомби на школу в Комишувасі, де роздавали гумдопомогу: 18 людей загинули

У понеділок 2 листопада російські загарбники атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу, на зараз відомо про 18 загиблих людей, про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах

“Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу”.

За його словами, після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди.

“Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено. На місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей. Дуже непросто. Військові сили, рятувальники, сили спеціальних служб залучені”, – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там.

“І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства”, – вказав президент.

“Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя”, – додав він.