Увага! Зникла дівчинка на Тернопільщині!

УВАГА! ПОЛІЦІЯ РОЗШУКУЄ ЗНИКЛУ 13-РІЧНУ ДІВЧИНКУ!

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Гайди Мар’яни Володимирівни, 10.01.2013 року народження, жительки села Великі Гаї Тернопільського району.

Дівчинка зникла під час повернення зі школи. Востаннє могла перебувати поблизу Церкви Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Князя Острозького в Тернополі.

Прикмети: повної тілобудови, довге світло-русяве волосся.

Була одягнена: у чорну куртку, чорні штани, фіолетово-бузкову шапку. При собі мала великий синій рюкзак.

УВАГА! Дитина погано орієнтується у просторі та могла сісти в будь-який автобус і поїхати в невідомому напрямку.

Якщо ви бачили дівчинку або володієте будь-якою інформацією про її місцеперебування, негайно повідомте на спецлінію 102.

Просимо громадян бути уважними, а водіїв громадського транспорту – звернути особливу увагу на пасажирів, які відповідають прикметам.