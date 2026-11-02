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Небезпечні маневри та підозрілий VIN-код: у Тернополі зупинили 18-річного водія BMW

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У Тернополі 18-річного водія BMW зупинили за небезпечні маневри: в авто виявили ознаки втручання у VIN-код

До патрульної поліції звернувся громадянин, який повідомив, що водій BMW виконував небезпечні маневри на перехресті вулиць Володимира Винниченка та Степана Будного в Тернополі.

Патрульні розшукали автомобіль на одній із вулиць міста. За кермом перебував 18-річний хлопець. Під час спілкування з інспекторами він не заперечував своєї провини.

Поліцейські провели з водієм профілактичну бесіду та склали адміністративні матеріали.

Крім того, під час перевірки автомобіля інспектори виявили ознаки втручання у VIN-код. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка має з’ясувати всі обставини.

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