У Тернополі з’явилася ще одна “гаряча лінія” для боротьби з корупціонерами

З метою запобігання корупції, забезпечення доступу громадськості до реалізації державної антикорупційної політики та своєчасного виявлення і припинення корупційних проявів, у Тернопільській міській раді діє «гаряча телефонна лінія». Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Телефонувати на «гарячу телефонну лінію» з питань запобігання та протидії корупції можна за номером 40-41-18. Відповідальним за веденням обліку дзвінків на гарячу телефонну лінію призначено відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи.