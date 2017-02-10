Новини Тернополя 

У Тернополі з’явилася ще одна “гаряча лінія” для боротьби з корупціонерами

Maryana 1 коментар

З метою запобігання корупції, забезпечення доступу громадськості до реалізації державної антикорупційної політики та своєчасного виявлення і припинення корупційних проявів, у Тернопільській міській раді діє «гаряча телефонна лінія». Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Телефонувати на «гарячу телефонну лінію» з питань запобігання та протидії корупції можна за номером 40-41-18. Відповідальним за веденням обліку дзвінків на гарячу телефонну лінію призначено відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи.

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1 коментар до запису “У Тернополі з’явилася ще одна “гаряча лінія” для боротьби з корупціонерами

  • Роман
    11:01 | 9 лютого, 2017 на 11:01
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