Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує на весняний джаз





Весна, незважаючи ні на що, вже панує довкола, спонукаючи діяти і працювати, створюючи свої, весняні настрої. У Муніципального Галицького камерного оркестру цьогоріч весняні настрої – джазові. І це можна пояснити, адже різкі переходи від радості до печалі, із мажору в мінор, бажання діяти, немов рухаючись у ритмі регтайму, змінюються печаллю та меланхолією, що так відповідають блюзу. Та й погода весняна така мінлива – після тепла і сонечка раптом сніг! Всі ці ідеї знайдуть своє втілення у концерті Галицького камерного оркестру «Джазові настрої весни», який відбудеться у неділю, 2 квітня. У програмі звучатимуть популярні твори Л. Андерсона, Д. Еллінгтона, Г. Мілера, С. Джопліна, Дж. Кандера. Відбудеться концерт в Українському Домі «Перемога». Початок о 17 годині.

Захід благодійний на підтримку ЗСУ. Вхід вільний. Чекаємо усіх шанувальників джазу і просто небайдужих до музики та хороших справ.

Живий звук. Довідки за телефонами 050-581-97-98, 096-320-00-37.