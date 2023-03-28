У багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду

З метою реалізації заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, 23 березня відбулася нарада з головами ОСББ щодо інформування про Порядок проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади.

Стати учасником Програми можуть як ОСББ, так і управителі будинків (ЖЕКи). Дія Порядку проведення ремонтів поширюється на всі багатоквартирні будинки Тернопільської громади, які експлуатуються понад 10 років.

Згідно із затвердженим Порядком на умовах співфінансування можуть бути відремонтовані:

– покрівлі;

– внутрішньобудинкові інженерні мережі, система подачі теплової енергії, водопостачання та каналізації;

– мережа електропостачання;

– внутрішньобудинкові системи протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості;

– несучі і огороджувальні конструкції;

– ліфти та систем диспетчерського зв’язку;

– дитячі та спортивні майданчики на прибудинкових територіях;

– міжпанельні шви, дощівки, ринви, заміна вікон.

Кошти виділяються за певною пропорцією в залежності від виду проведення робіт. Наприклад, ремонт та реконструкція будівель становить 70% на 30%, де 70 % – кошти з бюджету міста, а 30% – за рахунок мешканців будинку.

У разі якщо в будинку є нежитлові приміщення, які є власністю територіальної громади, а також квартири, в яких проживають сім’ї загиблих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях, сім’ї Героїв Небесної Сотні, сім’ї загиблих під час антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, то внесок за них перераховується з бюджету громади і враховується в частці дольової участі органів місцевого самоврядування.

Документи для участі у Програмі необхідно подавати в управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології за адресою вул. Миколая Коперника, 1.